Atalanta, Raspadori'yi açıkladı

Atalanta, Atletico Madrid forması giyen hücum oyuncusu Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 10:03
  • Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi transfer etti.
  • İtalyan ekibi, Raspadori için 23 milyon euro ödedi.
  • Raspadori, beş ay sonra İtalya'ya geri döndü.

Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori transferini açıkladı.

İtalyan ekibi, Raspadori için Atletico Madrid'e 23 milyon euro bonservis ödeyecek.

5 AY SONRA ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde Napoli'den Atletico Madrid'e giden 25 yaşındaki futbolcu, beş ay sonra ülkesi İtalya'ya geri döndü.

Atletico Madrid forması altında 15 maçta süre bulan Raspadori, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

