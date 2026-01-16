Atalanta, Raspadori'yi açıkladı

- Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi transfer etti.
- İtalyan ekibi, Raspadori için 23 milyon euro ödedi.
- Raspadori, beş ay sonra İtalya'ya geri döndü.
Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori transferini açıkladı.
İtalyan ekibi, Raspadori için Atletico Madrid'e 23 milyon euro bonservis ödeyecek.
5 AY SONRA ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ
Yaz transfer döneminde Napoli'den Atletico Madrid'e giden 25 yaşındaki futbolcu, beş ay sonra ülkesi İtalya'ya geri döndü.
Atletico Madrid forması altında 15 maçta süre bulan Raspadori, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.