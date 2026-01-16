FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun maaşındaki artış görenleri şaşırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu kez saha dışı bir olayla gündemde.

Fransa'dan Le Monde Gazetesi, Infantino'nun maaşını yakın mercek altına aldı.

Le Mendo'de yer alan haberde, Infantino'nun göreve başladığı 2016 yılı ile şu anda kazandığı maaş karşılaştırıldı.

2016'DA 1.28 MİLYON EURO, 2025'TE 5.27 MİLYON EURO...

Infantino'nun, 2016 yılında göreve başladığı dönemde yıllık maaşının 1.28 milyon euro olduğu belirtildi.

Gianni Infantino'nun maaşının 2023 yılında ikinci kez FIFA Başkanı seçildiğinde 2.7 milyon euro arttığı kaydedildi.

Le Monde'un Aralık ayı sonlarında yayınlanmasından önce elde ettiği, FIFA'nın 12 Kasım 2025'te ABD yetkililerine sunduğu vergi beyannamelerine göre, İsviçreli futbol insanının güncel maaşının ikramiye ve beyan edilmesi gereken diğer rakamlarla birlikte 5.27 milyon euroya çıktığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Infantino'nun bu dönemde maaşının yükselmesinde 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın da etkili olduğu kaydedildi. 55 yaşındaki futbol insanının, bu Dünya Kupası sayesinde 1.77 milyon euro'luk önemli bir ikramiye kazandığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası ile birlikte bu yılın da kazançlı bir yıl olduğu ve Infantino'nun, 2027 yılında üçüncü ve son dönem için aday olabileceği aktarıldı.