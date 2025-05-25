Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

EuroLeague final maçında Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Vasilis Spanulis'in çalıştırdığı Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan müsabakada kazanan 81-70'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 2017'nin ardından ikinci kez EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı.

İLK ÇEYREĞİ MONACO ÖNDE BİTİRDİ

Mücadeleye etkili başlayan Monaco, 13-4'lük üstünlük yakaladı. 4:56 kala Tarık Biberovic ve Strazel arasında yaşanan gerginlikte iki oyuncuya da teknik faul çıktı. Fenerbahçe, Mike James'in etkili oyununa üçlüklerle cevap vermeye çalıştı. İlk çeyrek 20-18 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğin ilk iki dakikasında sayı olmazken, Wade Baldwin sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Monaco da bu dakikalarda Alpha Diallo ile etkili oldu. Fenerbahçe, pota altındaki etkili oyunuyla yeniden öne geçti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 35-33 önde girdi.

FENERBAHÇE, SON ÇEYREĞE ÖNDE GİTTİ

Karşılıklı basketlerle geçen ve büyük heyecana sahne olan üçüncü çeyreği Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in bitime 10 saniye kaydettiği üçlüğüyle 54-51 öne kapattı.

FENERBAHÇE'DEN 11 SAYI FARK

Son çeyreğe temsilcimiz etkili başladı. Sarı-lacivertliler 6:49 kala farkı 11'e çıkarmasını bildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 81-70 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Monaco: Strazel 13, James 17, Blossomgame 5, Diallo 19, Theis 12, Okobo, Loyd 3, Jaiteh 1, Calathes

Fenerbahçe: Hall 13, Guduric 19, Colson, Hayes-Davis 23, Birch 2, Melli 5, Tarık Biberovic 3, Baldwin 13, McCollum 3, Sertaç Şanlı, Pierre

FENERBAHÇE'NİN 2. ŞAMPİYONLUĞU

EuroLeague kupasını ilk kez 2017'de İstanbul'daki Final Four'da müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşadı.

Kanarya, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

JASIKEVICIUS, TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti.

Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.

Oyunculuğunda Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.

SON 5 SEZONDA 3 ZAFER

Türk basketbolu, Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son 5 yılda 3. kez şampiyon oldu.

2021 ve 2022'de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken, 2025'te de Fenerbahçe Beko bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Pota arkası tribününde yan yana oturan Fenerbahçeli ve Olympiakoslu taraftarlar arasında tartışma çıktı.

İki taraftar grubu da birbirleri aleyhine tezahüratlar yapınca, pota arkası tribününde arbede yaşandı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, taraftarların olduğu bölüme, sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile gitti. Başkan Ali Koç, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar o bölgeden ayrılmayarak, taraftarın yanında durdu.

ALİ KOÇ ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı.

Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.

MVP, DAVİS OLDU

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.