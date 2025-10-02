Abone ol: Google News

Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe, EuroLeague'in ilk haftasında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 01:31
Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı

EuroLeague'in ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırladı.

Fenerbahçe, rakibini 96-77'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Maçın en skorer ismi Paris Basketbol'dan Hifi olurken Fenerbahçe'de Hall 22, Tucker 20 sayı üretti.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 3 Ekim Cuma günü Litvanya'ya Zalgiris deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE: 96 - PARİS BASKETBOL: 77

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva

Fenerbahçe: Tucker 20, Hall 22, Colson 7, Jantunen 5, Bacot 4, Metecan Birsen 3, Baldwin 10, Melli 9, Boston 5, Biberovic 9, Birch 2, Onuralp Bitim

Paris Basketbol: Robinson 17, Herrera 2, Faye 2, M'Baye 6, Ouattara 5, Hifi 23, Cavaliere 5, Dokossi 2, Morgan 2, Bako, Hommes 9, Willis 4

1. Periyot: 25-19

Devre: 43-40

3. Periyot: 70-59

Eshspor Haberleri