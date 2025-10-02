Fenerbahçe, EuroLeague'e galibiyetle başladı

EuroLeague'in ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırladı.
Fenerbahçe, rakibini 96-77'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.
Maçın en skorer ismi Paris Basketbol'dan Hifi olurken Fenerbahçe'de Hall 22, Tucker 20 sayı üretti.
Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 3 Ekim Cuma günü Litvanya'ya Zalgiris deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE: 96 - PARİS BASKETBOL: 77
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva
Fenerbahçe: Tucker 20, Hall 22, Colson 7, Jantunen 5, Bacot 4, Metecan Birsen 3, Baldwin 10, Melli 9, Boston 5, Biberovic 9, Birch 2, Onuralp Bitim
Paris Basketbol: Robinson 17, Herrera 2, Faye 2, M'Baye 6, Ouattara 5, Hifi 23, Cavaliere 5, Dokossi 2, Morgan 2, Bako, Hommes 9, Willis 4
1. Periyot: 25-19
Devre: 43-40
3. Periyot: 70-59