Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv'i devirdi Fenerbahçe, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya'da konuk ettiği Hapoel Tel Aviv'i 74-68 yendi. Temsilcimiz çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etmeyi başardı.