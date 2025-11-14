Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv'i devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague 11. haftasında Hapoel Tel Aviv'i 74-68 yenerek çift maç haftasında iki İsrail takımını mağlup etti.
- Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Partizan olacak.
- Hapoel Tel Aviv ise 3. mağlubiyetini alarak Olimpia Milano ile karşılaşacak.
EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'nın Münih kentinde İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımını ağırladı.
Fenerbahçe, mücadeleyi 74-68'lik skorla kazandı.
Türk taraftarların doldurduğu tribünlerdeki Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.
Bu sonuçla 11. maçında 6. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Partizan deplasmanına gidecek.
3. mağlubiyetini yaşayan Hapoel Tel Aviv ise Olimpia Milano ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE: 74 - HAPOEL TEL AVIV: 68
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mario Majkic (Slovenya)
Fenerbahçe: Bacot 3, Melli 6, Tucker 15, Tarık Biberovic 10, Hall 14, Birch 2, Baldwin 6, Boston, Onuralp Bitim 7, Jantunen 1, Colson 10
Hapoel Tel Aviv: Motley 14, Bryant 19, Malcolm 2, Micic 11, Oturu 8, Jones 4, Blakeney 8, Odiase, Wainright 2, Palatin
1. Periyot: 13-13
Devre: 27-28
3. Periyot: 54-44