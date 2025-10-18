Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

KASIM AYINDA KATILACAK

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE OYNADIĞI TAKIMLAR

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇBK Mersin'de de forma giymişti.