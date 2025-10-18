Abone ol: Google News

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 29 yaşındaki pivot Teaira McCowan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:14
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı
  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan ile sezon sonuna kadar anlaştı.
  • McCowan, kasım ayında takıma katılacak.
  • Daha önce Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇBK Mersin forması giydi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

KASIM AYINDA KATILACAK

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE OYNADIĞI TAKIMLAR

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

