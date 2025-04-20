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AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-78'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Bu skorla birlikte final serisini 3-0'a getiren Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı.

ÇBK MERSİN, ÖNDE BİTİRDİ

İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

FENERBAHÇE, SON PERİYOT ÖNCESİ ÖNE GEÇTİ

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.

MEESEMAN, ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Meesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

ÜST ÜSTE 7. ŞAMPİYONLUK

Sarı-lacivertliler böylece üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğunu elde etti.

Seride ilk iki maçı sahasında oynayan Miguel Mendez'in öğrencileri, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Howard 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, McCovan 20

Fenerbahçe: Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Sabally 8, McBride 19, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 6