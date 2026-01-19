Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: İki oyuncuyu diğerlerinden ayırdı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında Alanyaspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Fenerbahçe üst üste 3. lig galibiyetini aldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de, Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı Sports Digitale'de yorumladı.

2 OYUNCUYA AYRI PARANTEZ AÇTI

Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında "berbat oyuna rağmen" galip geldiğini söyledi.

Dilmen daha sonra ise, Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan isimlerin Anderson Talisca ve Marco Asensio olduğunu belirtti.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı. "

"ASENSIO VE TALISCA'YA BİR ŞEY OLURSA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

"Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.”

"TALISCA'YLA ŞAMPİYON OLURSUN"

“Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun!"

"YÖNETİM HOCANIN İSTEĞİNE GÖRE TRANSFER YAPIYOR"

"Yönetim, hocanın istediği sıraya göre transferleri yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi. Çatır çatır oyuncu arıyor hoca. Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz. İsmail'de de var. Bunlar normal. Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi.”

"10 NUMARASIZ ŞAMPİYON OLUNMAZ"

“Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti.”

"KANTE HEYECAN YARATTI"