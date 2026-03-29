Fenerbahçe, kadınlar derbisinde Galatasaray'ı rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında heyecan yaşandı.

Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe ile Fırat Okul'un çalıştırdığı Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan dev müsabakada kazanan ev sahibi ekip sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 85-70'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE, 1-0 ÖNDE

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, üç kez kazanın şampiyonluğa ulaşacağı seride 1-0 öne geçti.

Play-off final serisinin ikinci maçı, 1 Nisan Çarşamba günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, 15 SAYI FARKLA KAZANDI

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Galatasaray, Johannes ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 5-12. Mücadeleyi bırakmayan ve Allemand'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. 15. dakikadan itibaren Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendirerek farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 39-31 üstün gitti.

Fenerbahçe, ikinci yarıya çok etkili başladı. Oyunun iki tarafında da pek varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında topu iyi paylaşan ve kolay sayılar bularak farkı 24'e kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, derbiyi 85-70 kazanarak play-off final serisinde 1-0 öne geçti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli

Fenerbahçe: Allemand 12, Sevgi Uzun 17, Williams 9, Meesseman 13, McCovan, Alperi Onar 7, Rupert 19, Ayşe Yılmaz, Milic, Olcay Çakır Turgut 8

Galatasaray: Derin Erdoğan 12, Gökşen Fitik 3, Johannes 22, Kuier 11, Williams 6, Smalls 6, Sude Yılmaz, Juhasz 4, Elif Bayram 6

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-31

3. Periyot: 71-48