Tottenham Hotspur'da Igor Tudor dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

TOTTENHAM AYRILIĞI DUYURDU

İşte yapılan açıklama:

Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz.



Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar.



Geçtiğimiz altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz.



Yeni teknik direktörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır.

47 GÜNDE 7 MAÇA ÇIKIP 1'İNİ KAZANDI

Bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Tottenham ile 47 gün içinde toplam 7 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'i Premier Lig'de oynanırken, takım bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kalan 2 mücadelede ise Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşan Tottenham, bu eşleşmeden 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.