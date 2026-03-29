Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.

Tutuklu isimler cezaevine gönderilirken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ADRESİ ALEYNA'DAN ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Tutuklanan isimlerden olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise cinayetin bir numaralı zanlısı olarak öne çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği öğrenildi.

ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya dair bir diğer önemli gelişme ise Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförünün ifadesinin çıkması oldu.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre şoför, olay günü yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı.

HAVAALANINA BIRAKTI

H.C.A., olay günü saat 19.20 sıralarında Bilal Kadayıfçıoğlu ve beraberindekileri İstanbul Havalimanı’na götürdüğünü söyledi.

İfadesine göre dönüşte Üsküdar’daki konutlara giderek aracı park etti ve iftar için arkadaşlarının yanına geçti.

ALEYNADAN KONUM İSTEDİ

Şoför H.C.A., bu sırada Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan mesaj aldığını belirtti.

İfadesinde, "Ataşehir’de benim arabam kaldı onu alabilir miyiz" şeklinde mesaj geldiğini aktardı.

H.C.A., bir süre sonra tekrar arandığını ve Mustafa isimli kişiyle birlikte yola çıkmasının istendiğini anlattı.

Kadayıfçıoğlu’nun kendisine "Aleyna’dan konum isteyin, anahtar onda" dediğini söyledi.

MUSTAFA İLE YOLA ÇIKTI

Şoför H.C.A., verilen konuma Mustafa ile birlikte gittiğini ifade ederken ardından Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yeni bir konum geldiğini belirtti.

H.C.A., konumda birkaç dakika beklediklerini ve bu sırada Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da geldiğini söyledi.

Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu’nun yanında tanımadığı bir erkekle aşağıya indiğini belirtti.

YENİ KONUM PAYLAŞILDI

H.C.A., Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kadayıfçıoğlu’nun aracına bindiğini aktarırken kısa süre sonra kendisine yeni bir konum gönderildiğini söyledi.

Şoför, konuma doğru ilerlerken Kadayıfçıoğlu’nun aracıyla öne geçtiğini ifade etti. H.C.A., "Konumu kapatarak onu takip etmeye başladım" dedi.

SİLAHI ELİNDE GÖRDÜ

"Beyaz aracın sağ ön camına elinde bir silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm" ifadelerini kullanan H.C.A., itiş kakış yaşandığını belirtti.

Yanlarına gittiğinde bir silah sesi duyduğunu ifade eden şoför bu dakikadan sonra işlerin karıştığını söyledi.

"ALEYNA ÇIĞLIK ATTI"

H.C.A.’ya göre Aleyna Kalaycıoğlu araçtan inerek çığlık atarken BMW’den bir kişinin bağırarak dışarı çıktığını söyledi.

Sonrasında Kadayıfçıoğlu’nun Aleyna’ya minibüse geçmesini söylediğini anlatırken tarafların araçlara binerek bölgeden ayrıldığını belirtti.

TELEFON GELDİ

Olay sonrası kendisini bir kişinin aradığını söyleyen sanık arayan kişinin "Abi ben Aleyna’nın yanında müzisyenim, polis gelecek ne söyleyeyim" dediğini aktardı.

Daha sonra Metin Kadayıfçıoğlu ile buluştuklarını ifade ederken araçların bir otoparka park edildiğini belirtti.

ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

H.C.A., Alaattin Kadayıfçıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun başka bir araçla ayrıldığını söyledi. Şoför, kendisinin Mustafa ile yürüyerek bölgeden uzaklaştığını aktardı.

H.C.A., daha sonra Aleyna Kalaycıoğlu’nun bir noktada indirildiğini belirterek "Aleyna taksiye bindi, plakasını hatırlamıyorum" dedi.