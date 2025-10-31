Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Madrid deplasmanında kaybetti

Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'e 84 - 58 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 01:13
  • Fenerbahçe, EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 84-58 yenildi.
  • Bu sonuçla Real Madrid 4. galibiyetini, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini aldı.
  • Maçta Fenerbahçe, ilk periyottan itibaren rakibinin gerisinde kaldı.

Basketbol EuroLeague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi.

SARI-LACİVERTLİLER MAĞLUP OLDU

Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 84-58 kaybetti.

Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.

1. periyot: 25-16

Devre: 49-22

3. periyot: 64-35

