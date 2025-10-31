Fenerbahçe, Madrid deplasmanında kaybetti

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 84-58 yenildi.
- Bu sonuçla Real Madrid 4. galibiyetini, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini aldı.
- Maçta Fenerbahçe, ilk periyottan itibaren rakibinin gerisinde kaldı.
Basketbol EuroLeague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi.
SARI-LACİVERTLİLER MAĞLUP OLDU
Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 84-58 kaybetti.
Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.
1. periyot: 25-16
Devre: 49-22
3. periyot: 64-35