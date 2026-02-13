Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a fark attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 19:57
Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a fark attı
  • Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.
  • Maç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçıydı.
  • Karşılaşma Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 118-76'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 34-17

Devre: 69-31

3. Periyot: 95-56

