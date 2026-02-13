Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'a fark attı

- Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.
- Maç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçıydı.
- Karşılaşma Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 118-76'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu
1. Periyot: 34-17
Devre: 69-31
3. Periyot: 95-56