Fenerbahçe, Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı

Son olarak Beşiktaş forması Nikolina Milic, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na geri döndü.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 16:42
  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Nikolina Milic'i tekrar kadrosuna kattı.
  • Bosna Hersek asıllı Sırp pivot, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.
  • Milic, son olarak Beşiktaş'ta oynuyordu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA OYNUYORDU

31 yaşındaki deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş forması giydi.

