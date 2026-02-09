Abone ol: Google News

Emmanuel Emenike, Nijerya'da hastane yaptırdı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Emmanuel Emenike, Nijerya'da kendi adını taşıyan bir hastaneyi hizmete açtı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 12:46
  • Emmanuel Emenike, Nijerya'da adını taşıyan bir hastane açtı.
  • Hastanenin, ülkenin sağlık hizmetlerine katkı sağlaması bekleniyor.
  • Emenike, futbol kariyerinden sonra yatırımlarına sağlık alanında devam ediyor.

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde sağlık alanında önemli bir adım attı.

Emenike'nin adını taşıyan "Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi"nin hizmete gireceği duyuruldu.

HASTANE AÇTI: ADINI VERDİ

Futbol kariyerinin ardından farklı alanlarda yatırımlar yapan Emenike'nin açtığı hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

2019'DA FUTBOLU BIRAKTI

Ülkemizde daha önce Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, 2019 yılında Westorlo formasıyla futbolu bırakmıştı.

