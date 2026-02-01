Fenerbahçe, pota derbisinde Galatasaray'ı devirdi

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray'ı 75-70 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
- Maç, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı ve iki takım arasında çekişmeli anlara sahne oldu.
- Fenerbahçe'nin güçlü performansı, serbest atışlarla galibiyeti getirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası dev bir maça sahne oldu.
Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe ile Fırat Okul'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.
Ev sahibi takım sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 75-70'lik skorla mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN 16'DA 16
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.
GALATASARAY, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ
Karşılaşmanın başında iki takım da 3 sayılık basketler buldu. Fenerbahçe'nin top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray, 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 8-16.
Pota altından art arda bulduğu sayılarla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 19-18.
Sarı-kırmızılılar, 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 kez isabet sağladığı ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.
FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada skoru 23-31'e getirdi.
Sarı-kırmızılılara 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe, 18. dakikada öne geçti: 33-31.
Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-36 üstün gitti.
FENERBAHÇE, ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42.
Çabuk toparlanarak 8-0'lık seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada farkı 2'ye indirdi: 52-50.
Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-54 önde bitirdi.
FENERBAHÇE, GALİP GELDİ
Fenerbahçe, dördüncü ve son periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (64-54) çıkardı.
Sarı-lacivertlilerin üstün götürdüğü bu çeyrekte Kuier ile skor üreten Galatasaray, Johannes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 39. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-70.
Sarı-kırmızılılar, bitime 10 saniye kala Derin Erdoğan ile skoru dengeleme fırsatını değerlendiremedi ve Fenerbahçe, son saniyelerde serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle derbiyi 75-70 kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam, Ali Rıza Pinat
Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 13, Williams 7, McBride 12, McCowan 8, Meesseman 11, Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Rupert 10, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz
Galatasaray: Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora Yamaner 2, Johannes 16, Kuier 28, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Elif Bayram
1. Periyot: 23-25
Devre: 37-36
3. Periyot: 59-54