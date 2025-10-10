Fenerbahçe sahasında Kızılyıldız'a yenildi

EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırladı.
Kızılyıldız, mücadeleyi 86-81'lik skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Kızılyıldız'da 20 sayı kaydeden Chima Moneke oldu.
Bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Dubai Basketbol'u ağırlayacak.
İlk galibiyetini alan Kızılyıldız ise Zalgiris'i konuk edecek.
FENERBAHÇE: 81 - KIZILYILDIZ: 86
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)
Fenerbahçe: Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1
1. Periyot: 17-25
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-56
Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli (Fenerbahçe), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)