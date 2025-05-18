Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve normal sezonu lider olarak tamamladı.
Maçın son bölümünde yaşanan tezahüratlar ise gündem oldu.
ALİ KOÇ'A PROTESTO
Maçın son çeyreğinde Fenerbahçe karşılaşmayı 86-61'lik skorla önde götürürken sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü mevcut yönetimi protesto etti.
Hep beraber ayağa kalkan taraftarlar "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
TARAFTAR ISLIKLADI
Bunun üzerine salon anonsörü artan protestolar nedeniyle devreye girerek taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı ve Final-four'a katılacak takımlarını desteklemesi yönünde söylemlerde bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine seslenen anonsöre de ıslıklayarak tepki gösterdi.
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