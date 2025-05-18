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Fenerbahçe taraftarından basketbol maçında Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe taraftarından basketbol maçında Ali Koç'a tepki Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'a olan tepkisini Galatasaray ile oynanan basketbol maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Koç'u bir kez daha istifaya davet etti.