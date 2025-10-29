Fenerbahçe, Valencia'ya kaybetti

- Fenerbahçe, EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda Valencia Basket'e 92-79 yenildi.
- Valencia'da Kameron Taylor 17 sayı ile öne çıkarken, Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 18 sayı kaydetti.
- Fenerbahçe, bu yenilgiyle EuroLeague'deki 4. yenilgisini aldı ve bir sonraki maçında Real Madrid'e karşı oynayacak.
EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Valencia Basket deplasmanına çıktı.
Valencia, mücadeleyi 92-79'luk skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 18, Talen Horton-Tucker 16, Wade Baldwin 13 sayıyla oynarken Valencia'da Kameron Taylor 17, Brancou Badio 15, Jean Montero 12, Darius Thompson 11 sayı üretti.
Bu sonuçla 4. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Real Madrid deplasmanında olacak.
4. galibiyetini alan Valencia Basket ise Dubai Basketbol'u ağırlayacak.
VALENCIA BASKET: 92 - FENERBAHÇE: 79
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues
Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen
1. Periyot: 27-13
Devre: 51-35
3. Periyot: 76-56
5 Fauller çıkan: 38.41 Sako (Valencia Basket)