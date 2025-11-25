Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı yıktı

EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe ile İtalyan temsilcisi Virtus Bologna karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 66-64'lük skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki 8. galibiyetini elde etti. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

BOLOGNA, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Mücadele karşılıklı basketlerle düşük tempoda başladı.

Maçın başında boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe, 7. dakikayı 10-8 önde geçti.

Çeyreğin ikinci bölümünde Vildoza ile etkili olan Virtus Bologna, 9. dakikayı 15-12 üstün tamamladı.

Pota altından üst üste sayılar bulan konuk ekip, birinci periyodu 17-15 önde bitirdi.

FENERBAHÇE, DEVREYE GERİDE GİTTİ

İtalyan ekibi, ikinci çeyrekte top kayıpları yapan ve üst üste hücumlardan skor üretemeyen sarı-lacivertli takım karşısında 15. dakikayı 24-19 üstün noktaladı.

Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Tarık Biberovic ve Baldwin ile sayılar bulsa da Virtus Bologna, devreye 30-31 önde girdi.

FENERBAHÇE, AVANTAJLA GİTTİ

İkinci yarı dengeli bir oyunla başladı.

Sarı-lacivertli takım, üst üste top kayıpları yapan İtalyan temsilcisi karşısında peş peşe gelen üç sayılık basketlerle final periyoduna 50-47'lik avantajla gitti.

KAZANAN FENERBAHÇE

Son çeyrekte taraftarının da desteğini yanına alan Fenerbahçe, top kayıplarına devam eden rakibi önünde Baldwin'in dış atış isabetiyle öne geçti: 60-59.

Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna karşısında skor üretmekte zorlanırken rakibine de son bölümde kolay sayı şansı vermedi.

İki ekip de maçın sonlarına doğru serbest atış çizgisinden skor üretirken son 1 dakikaya takımlar 64-64 berabere girdi.

Bitime 45 saniye kala Melli ile pota altından bir basket bulan ev sahibi takım, son anlarda topu iyi çevirdi ve karşılaşmayı 66-64 kazandı.

ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, müsabakadan önce Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5 bin sayı barajını aşan kaptan Melih Mahmutoğlu'na "5000 numaralı" formayı hediye etti.

İki takım oyuncuları karşılaşmadan önce 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve şimdilerde hastalığından dolayı tedavi gören Achille Polonara için "Forza Achi" (Haydi Achi) pankartıyla sahada yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Dur De" pankartıyla çıktı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Thomas Bissuel (Fransa), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe: Hall 9, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 8, Melli 4, Birch 2, Bacot 5, Baldwin 18, Onuralp Bitim 2, Jantunen 2, Colson 8

Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Alston 6, Akele, Diouf 7, Pajola 5, Niang 3, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9

1. Periyot: 15-17

Devre: 30-31

3. Periyot: 50-47