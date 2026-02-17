Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı: Küme düşme hattı karıştı

- Süper Lig'de 22. hafta tamamlanırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı.
- Toplamda 35 golün atıldığı haftada Kasımpaşa'nın galibiyetiyle küme düşme hattı karıştı.
- Galatasaray liderlik koltuğunda 55 puanla otururken, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışını sürdürüyor.
Süper Lig'de 22. haftanın perdesi kapandı.
Ligde oynanan 10 maçta toplam 35 gol kaydedildi.
Lider Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 55'e yükseltti.
HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken 52 puanla zirve yarışını sürdürdü.
Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 22. haftayı da namağlup kapatarak rekorunu geliştirdi.
BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA'DA GOL DÜELLOSU
Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olduğu haftada uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 üstün ayrıldı.
Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş, puanını 40'a yükseltti.
Haftanın kapanış maçında ise Kasımpaşa, Fatih Karagümrük karşısında 3-0 öne geçerken mücadele 3-2 tamamlandı.
Kasımpaşa'nın 8 maç sonra aldığı galibiyetle birlikte küme düşme hattındaki yarış da kızıştı.
22. HAFTANIN SONUÇLARI
Antalyaspor - Samsunspor: 3-1
Galatasaray - Eyüpspor: 5-1
Gençlerbirliği - Rizespor: 2-2
Alanyaspor - Konyaspor: 2-1
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0
Göztepe - Kayserispor: 0-0
Başakşehir - Beşiktaş: 2-3
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2