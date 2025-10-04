Fenerbahçe, Zalgiris'e kaybetti

EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya'da Zalgiris deplasmanına çıktı.

Zalgiris, mücadeleyi 84-81'lik skorla kazanmayı başardı.

Wade Baldwin'in 36 sayısı Fenerbahçe'ye yetmedi.

Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

İkinci galibiyetini alan Zalgiris ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.

ZALGIRIS: 84 - FENERBAHÇE: 81

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius

Fenerbahçe: Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston

1. Periyot: 29-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 65-53