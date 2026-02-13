Konyaspor'un Güney Koreli oyuncusu Jinho Jo, 96 yaşındaki Kore gazisi ile buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konyaspor'da forma giyen Güney Koreli oyuncusu Jinho Jo, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Jo, Konya'da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam'ı evinde ziyaret etti.

Yeşil-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, kulüp yöneticileriyle İhsan Damdam'a ziyarette bulundu.

Damdam'ın kent merkezindeki evinde duygusal ve zaman zaman da keyifli anların yaşandığı ziyarette Jinho, Kore gazisine 96 numaralı forma hediye etti.

Kore gazisi İhsan Damdam, Kore'de zor günler yaşadıklarını anlattı.

"KORE'DE ÇOK KÖTÜ GÜNLERİM GEÇTİ"

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getiren Damdam, "Kore'ye gezmeye gitmedik, savaşa gittik. Orada çok kötü günlerim geçti. Kuzey Kore'de yasak bölgeye girmişiz. İki tane kule, namlular çevrili... Sonra 3 aylık mütareke oldu, hala devam ediyor. Kore gazisi bir ben kaldım. Koreliler ziyaretime geliyor, bazıları ağlıyor, 'Siz olmasaydınız biz olmazdık' diyorlar. Yere kapananlar oluyor. Koreliler çok zor günler geçirdi." diye konuştu.

"Bunlar benim dostlarım" diyerek Jinho Jo'ya sarılan Damdam, "Ziyaretten çok memnun ve mutlu oldum, torunum gibi. Konyaspor başarılı olsun, birinci olsun. Konya'da yan gelip de yatmak yok. Topları kaleye atacak. Konyaspor'un maçlarına giderdim, takip ederdim. Statta minder de satardık. Şimdi maçlarını izleyemiyorum. Jo'nun maçına gitmek isterim." dedi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU, HİSSETTİKLERİMİ TARİF ETMEK ZOR"

Sahadaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Jinho Jo ise kulübün sosyal çalışmalarında yer almak istediğini anlattı.

Kore gazisi İhsan Damdam'a yaptıkları ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Jo, şöyle konuştu: