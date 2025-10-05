Fenerbahçe'de Brandon Boston sakatlandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na yeni transferi Brandon Boston'dan kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe, ABD'li oyun kurucu ve forvet Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

"EN KISA SÜREDE TAKIMA KATILMASINA TEMENNİ EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun sponsor hastanemizde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.