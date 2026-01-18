Abone ol: Google News

Mersin Spor, Manisa Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, sahasında Manisa Basket'i 81-77 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 15:33
Mersin Spor, Manisa Basket'i mağlup etti
  • Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Manisa Basket'i 81-77 yendi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve hakemler Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi'ydi.
  • Mersin Spor'un en skorer oyuncusu Cowan, 22 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Mersin Spor: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1

Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-48

3. Periyot: 62-61

Eshspor Haberleri