Mersin Spor, Manisa Basket'i mağlup etti

- Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Manisa Basket'i 81-77 yendi.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve hakemler Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi'ydi.
- Mersin Spor'un en skorer oyuncusu Cowan, 22 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Mersin Spor: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1
Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4
1. Periyot: 19-25
Devre: 43-48
3. Periyot: 62-61