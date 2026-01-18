Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçta kazanan 2-0 ile ev sahibi Erzurumspor oldu.

KAZANAN ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5. dakikada Brandon Baiye attı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Amed Sportif Faaliyetler, Kahraman Demirtaş'ın 80. dakikada ve Murat Uçar'ın 90+1. dakikada gördükleri kırmızı kartların ardından mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, HAFTALAR SONRA MAĞLUP OLDU

1. Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Erzurumspor FK, puanını 39 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi.

Kasım ayında oynanan Boluspor maçından bu yana ilk kez (7 maç sonra kaybetti) mağlubiyet yaşayan lider Amed Sportif Faaliyetler, 42 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Amed Sportif Faaliyetler, bu kez Sivasspor deplasmanına konuk olacak.