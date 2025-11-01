Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Dardanel Çanakkale Belediyespor'a 22 sayılık fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:32
Fenerbahçe'den Dardanel Çanakkale Belediyespor'a 22 sayılık fark
  • Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u deplasmanda 103-81 mağlup etti.
  • Maç, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Fenerbahçe üçüncü çeyrek sonunda 84-66 öndeydi.
  • Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçeli Meesseman, 26 sayı attı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Dardanel Çanakkale Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 103-81'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

1. Periyot: 15-36

Devre: 40-61

3. Periyot: 66-84

