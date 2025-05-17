Fenerbahçe'den Galatasaray'a 24 sayı fark

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Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadeleyi 94-70'lik skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe, 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile normal sezonu lider olarak tamamladı.

Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Fenerbahçe'den Tarık Biberoviç oldu.

Galatasaray, salı günü erteleme maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

FENERBAHÇE: 94 - GALATASARAY: 70

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Guduric 14, Hall 7, Colson 8, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 15, Metecan Birsen 12, McCollum 2, Melli 3, Tarık Biberoviç 16, Melih Mahmutoğlu 3, Mert Emre Ekşioğlu

Galatasaray: Cummings 9, Buğrahan Tuncer 15, Palmer 10, Blumbergs 6, Izundu 10, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan Çamoğlu, Young

1. Periyot: 23-16

Devre: 53-32

3. Periyot: 75-52