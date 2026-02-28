Fenerbahçe'den Nesibe Aydın'a 30 sayılık fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 30 sayı farkla 108-78 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Fenerbahçe ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 30 sayı farkla 108-78'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 20. galibiyetini alarak normal sezonu namağlup lider tamamladı.
Nesibe Aydın ise 9. yenilgisini yaşadı ve normal sezonu 7. sırada kapattı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner
Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 5, Allemand 2, McBride 16, Rupert 24, McCowan 8, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Alperi Onar 16, Meesseman 14, Tuana Vural 3, Meltem Avcı Yılmaz
Nesibe Aydın: Green 10, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Davis 26, Bone 11, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 10, Turner 2, Derin Yaya
1. Periyot: 29-23
Devre: 53-46
3. Periyot: 76-63