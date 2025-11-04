Fenerbahçe'den Valencia Basket'e 22 sayılık fark!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket’i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı 71-49 kazanan sarı-lacivertliler, 5’te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Futbol Takımı da karşılaşmayı takip etti.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYET

Julie Allemand, Sevgi Uzun, Kayla McBride, Iliana Rupert ve Emma Meesseman beşiyle maça başlayan Fenerbahçe, 5 dakikayı 11-0’lık skorla geçti.

Emma ile farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, çeyreği 20-9 önde geçti.

İkinci çeyrekte konuk takımın geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 35-24 önde gitti.

Hücumdaki etkili oyununu savunma sertliğiyle pekiştiren ve farkı açan Fenerbahçe final periyoduna 55-37 üstün noktaladı.

Dördüncü çeyrekte Kayla McBride’ın art arda iki üçlüğüyle skoru 65-41’e getiren temsicimiz, mücadeleden 22 sayı farkla 71-49 galip ayrıldı.

RAKİP OLYMPIAKOS

Bu sonuçla C Grubu'nu lider tamamlayı garantileyen Fenerbahçe, gruptaki altıncı ve son maçında 26 Kasım Çarşamba günü Olympiakos’a konuk olacak.