Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bayraklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.
EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNDA DA ASILMIŞTI
Fenerbahçe'nin EuroLeague'de şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılmıştı.