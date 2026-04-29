FIBA, Avrupa Ligi ​​ve NBA, Avrupa basketbolunun geleceğini görüştü

FIBA, Avrupa Ligi ​​ve NBA temsilcileri, Avrupa basketbolunun geleceğini görüşmek için İsviçre'de bir araya geldi.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, ​​FIBA ​​ve NBA temsilcileri bugün İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA ​​Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Avrupa basketbolunun geleceği ve potansiyel iş birliği fırsatları hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Açıklamada, "Üç taraf da önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." denildi.