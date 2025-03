Furkan Korkmaz: Hedefimiz seriyi 3’üncü maça taşımamak

Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı final ikinci maçında bu akşam İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Gran Canaria Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ SERİYİ 3'ÜNCÜ MAÇA TAŞIMAMAK"

Maçın başlangıcının çok önemli olduğunu ifade eden Furkan Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Hedefimiz seriyi 3’üncü maça taşımamak. Çok güzel bir atmosfer olacak. Çok güzel bir salon ve iyi taraftarları var. Bu, her zaman bizi heyecanlandırıyor. Buraya kazanmaya geldik. Maça nasıl başlayacağımız çok önemli. Amacımız maça iyi ve sert başlayıp galibiyet almak.

‘ESKİ FURKAN'I YAKALAMAK ADINA BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIM VAR’

Eski formunu yakalamak için biraz süre gerektiğini dile getiren Furkan Korkmaz, her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Korkmaz, şu ifadelerde bulundu:

"YETENEK ANLAMINDA KESİNLİKLE GERİDE KALACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şampiyon olmak için her yolu deneyeceklerini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, şu yorumda bulundu:

Çok iyi basketbol oynuyorlar. Üç sayılık atışlarda ve çembere gittiklerinde çok ciddi fark yaratıyorlar. Bizim ekip de çok yetenekli. İyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yetenek anlamında kesinlikle geride kalacağımızı düşünmüyorum. Çok hızlı basketbol oynuyorlar ve çok çabuk pozisyon buluyorlar. Ev sahibi avantajı da etken ama şampiyon olmak için her yolu deneyeceğiz.

"ÇOK GÜZEL BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR"

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşmesiyle ilgili de yorumlarda bulunan Furkan, sözlerini ise şöyle tamamladı:

Güçlü rakipler. Sırbistan dünya ekolü. Çekya ile her zaman başa baş giden mücadeleler oldu. Hep kazanmayı bildik. Estonya'yı biraz izlemek lazım. Letonya çok hızlı basketbol oynayarak rakiplere üstünlük sağlıyor. Biz de tempolu basketbol oynamayı seven bir takımız. Her türlü rakibe karşı oynayabiliriz. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor.