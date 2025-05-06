Galatasaray, başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti

AA & Ensonhaber
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkürlerini iletti.
"SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ"
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:
Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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