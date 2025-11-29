Galatasaray, erkek basketbol genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile vedalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesindeki ayrılığı açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, genel menajer görevini yürüten Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.