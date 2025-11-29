Abone ol: Google News

Galatasaray, erkek basketbol genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile vedalaştı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 09:24
Galatasaray, erkek basketbol genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile vedalaştı
  • Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Yalçınkaya'ya emeği için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
  • Resmi açıklamada, ayrılık duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesindeki ayrılığı açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, genel menajer görevini yürüten Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eshspor Haberleri