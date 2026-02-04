Galatasaray, Yusuf Demir'le yolları ayırdı

- Galatasaray, Yusuf Demir'le yollarını ayırdığını açıkladı.
- Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
- Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray'da sınırlı süre forma giymişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!
BASEL'E KİRALANMIŞTI
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.