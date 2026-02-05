Galatasaray, Renato Nhaga transferini resmen açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya bölgesine Portekiz temsilcisi Casa Pia'da forma giyen Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı İstanbul'a da getirdi.

18 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Renato Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

TRANSFER AÇIKLANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Nhaga'yı 6,5 milyon euroya renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin euro ödeme yapılacağı aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Renato Nhaga "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım, çok hevesliyim. Galatasaray'a fayda sağlamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." dedi.

"ŞANSI BOL OLSUN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Büyük fayda üretmesini diliyorum. Bol şanslar. Türkiye'de ve Avrupa'da yolu açık, şansı bol olsun." açıklamasını yaptı.