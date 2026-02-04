İlyas Öztürk: Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik sorumlusu İlyas Öztürk, karşılaşmada genç oyunculara şans verdiklerini belirtti.

İlyas Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"

Maç içerisinde çarpışan Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulsporlu İsa Doğan'ın durumuna değinen Öztürk, "İki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olması sevindirici. Galatasaray ile oynarken daha çok genç kardeşlerimizle buraya geldik. Daha az süre bulan kardeşlerimiz oynadı. Maçta topa sahipken 3-4-3, top rakibe geçtiğinde de 4-5-1 formasyonunda oynadık. Savunma olarak istediğimizi aslında aldık. Yediğimiz golleri anlatmak, farklı bir yere gider. Biz, ekibimizden memnunuz. Lige odaklandık. Galibiyetinden ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.