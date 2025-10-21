Galatasaray evinde Würzburg'u devirdi

- Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Würzburg Baskets'i 89-83 yendi.
- Maçta James Palmer, 24 sayıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncusu oldu.
- Bu galibiyetle Galatasaray 3. maçından da galibiyetle ayrılırken, Würzburg Baskets ilk yenilgisini aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını konuk etti.
Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 89-83'lük skorla kazanmayı başardı.
GALATASARAY: 89 - WURZBURG BASKETS: 83
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar
Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8
1. Periyot: 24-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 69-64