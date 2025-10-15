Galatasaray, Flammes Carolo'yu yendi

EuroLeague Women B Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da Flammes Carolo Basket deplasmanına çıktı.
Galatasaray, mücadeleyi 62-56'lık skorla kazanmayı başardı.
Grup maçlarında 2'de 2 yapan Galatasaray'da Teja Oblak 12, Elizabeth Williams ve Kamiah Smalls 10'ar sayıyla oynadı.
Galatasaray, sıradaki maçında Macaristan'ın Sopron takımı ile karşılaşacak.
FLAMES CAROLO BASKET: 56 - GALATASARAY: 62
Hakemler: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska
Flammes Carolo Basket: Maia Hirsch 9, Noemie Brochant 8, Elizabeth Oyindamola Dixon 4, Coline Franchelin 12, Ashley Joens 2, Dionne Madjo 3, Isabelle Strunc 9, Vaciana Dona Gomis 7, Lucile Jerome 2
Galatasaray: Kamiah Smalls 10, Elizabeth Williams 10, Teja Oblak 12, Awak Kuier 8, Ayşe Cora 9, Dorka Juhasz 5, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan,, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal
1. Periyot: 18-21
Devre: 31-29
3. Periyot: 44-44