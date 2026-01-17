Abone ol: Google News

Galatasaray, ligde 4. kez berabere kaldı!

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Süper Lig'de 4. kez berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 22:19
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı.

ÜÇ BÜYÜKLERLE BERABERE KALDILAR

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Bu maçın ardından puanını 43'e çıkaran Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

