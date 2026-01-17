Galatasaray, ligde 4. kez berabere kaldı!

- Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Bu sezon ligde 4. kez beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.
- Galatasaray, bu sonuçla puanını 43'e çıkararak gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynayacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı.
ÜÇ BÜYÜKLERLE BERABERE KALDILAR
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.
Bu maçın ardından puanını 43'e çıkaran Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.