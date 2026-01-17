Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 7. golünü kaydetti

- Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta skoru eşitleyen golü attı.
- Bu golle birlikte 25 yaşındaki oyuncu, sezon toplamında 7. golüne ulaştı.
- Yılmaz, bu gollerin 5'ini ligde, diğerlerini ise Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele etti ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.
7. GOLÜNÜ ATTI
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde kaydederken, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda 1’er gol attı.
Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.