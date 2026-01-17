Abone ol: Google News

Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 7. golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 22:21
Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 7. golünü kaydetti
  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta skoru eşitleyen golü attı.
  • Bu golle birlikte 25 yaşındaki oyuncu, sezon toplamında 7. golüne ulaştı.
  • Yılmaz, bu gollerin 5'ini ligde, diğerlerini ise Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele etti ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

7. GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde kaydederken, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda 1’er gol attı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Eshspor Haberleri