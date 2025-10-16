Abone ol: Google News

Galatasaray nefes kesen maçta Trieste'yi mağlup etti

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Trieste'yi 91-90 yenen 2'de 2 yaptı.

Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 00:41
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Pallacanestro Trieste deplasmanına çıktı.

Galatasaray, son anları nefes kesen mücadeleyi 91-90'lık skorla kazanmayı başardı.

Will Cummings 25, Fabian White Jr 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Grup maçlarında 2'de 2 yapan Galatasaray, sıradaki maçında Würzburg ile karşılaşacak.

TRIESTE: 90 - GALATASARAY: 91

Hakemler: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Blaz Zupancic

Trieste: Candussi 6, Brooks 5, Brown 5, Sissoko 18, Uthoff 15, Ramsey 12, Ross 17, Toscano-Anderson 12, Deangeli, Ruzzier, Moretti

Galatasaray: McCollum 9, Muhsin Yaşar 10, Rıdvan Öncel 9, Cummings 25, Gillespie 4, Palmer Jr 10, White Jr 19, Bishop 2, Meeks 3, Can Korkmaz, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 17-21

Devre: 38-49

3. Periyot: 67-70

Eshspor Haberleri