Galatasaray nefes kesen maçta Trieste'yi mağlup etti

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Pallacanestro Trieste deplasmanına çıktı.
Galatasaray, son anları nefes kesen mücadeleyi 91-90'lık skorla kazanmayı başardı.
Will Cummings 25, Fabian White Jr 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Grup maçlarında 2'de 2 yapan Galatasaray, sıradaki maçında Würzburg ile karşılaşacak.
TRIESTE: 90 - GALATASARAY: 91
Hakemler: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Blaz Zupancic
Trieste: Candussi 6, Brooks 5, Brown 5, Sissoko 18, Uthoff 15, Ramsey 12, Ross 17, Toscano-Anderson 12, Deangeli, Ruzzier, Moretti
Galatasaray: McCollum 9, Muhsin Yaşar 10, Rıdvan Öncel 9, Cummings 25, Gillespie 4, Palmer Jr 10, White Jr 19, Bishop 2, Meeks 3, Can Korkmaz, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 17-21
Devre: 38-49
3. Periyot: 67-70