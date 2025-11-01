Abone ol: Google News

Galatasaray, Nesibe Aydın'ı yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:23

  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
  • Bu galibiyetle Galatasaray, ligde üst üste 5. maçını kazanmış oldu.
  • Nesibe Aydın ise bu yenilgiyle ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-76'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

GALATASARAY'DAN 5'TE 5

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçı da kazanmayı başardı.

Nesibe Aydın ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4. müsabakada ilk yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Güler, Yiğit Emre Şimşek, Kadir Giray Esen

Galatasaray: Oblak 13, Smalls 14, Ayşe Cora Yamaner 5, Elif Bayram 8, Juhasz 13, Williams 2, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 5, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 7, Kuier 17

Nesibe Aydın: Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 3, Yağmur Kübra Önal 13, Green 22, Bone 8, Büşra Akgün 6, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 5, Turner 4, Aysude Torcu

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-39

3. Periyot: 65-59

