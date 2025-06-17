Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ile vedalaştı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.
Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray'da milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollar resmen ayrıldı.
"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi:
Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.
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