Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ile vedalaştı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.

Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray'da milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollar resmen ayrıldı.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi: