Halkbank, Knack'e yenildi

- Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Belçika ekibi Knack'e 3-2 yenildi.
- Başkent temsilcisi bu sonuçla ikinci mağlubiyetini alırken, Knack ilk galibiyetini kazandı.
- Müsabaka, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda 130 dakika sürdü.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank ile Belçika temsilcisi Knack karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Knack oldu.
Başkent ekibi, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.
130 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sokolov, Sliwka, Hofer, Arda Bostan)
Knack: Coolman, Espeland, Dermaux, Van Elsen, Siksna, D'Hulst (Deroey, Van Hoyweghen, Desmet, Angillis)
Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15
Süre: 130 dakika (27, 31, 29, 27, 16)