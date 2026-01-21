Abone ol: Google News

Halkbank, Knack'e yenildi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank, sahasında Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 19:35
Halkbank, Knack'e yenildi
  • Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Belçika ekibi Knack'e 3-2 yenildi.
  • Başkent temsilcisi bu sonuçla ikinci mağlubiyetini alırken, Knack ilk galibiyetini kazandı.
  • Müsabaka, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda 130 dakika sürdü.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank ile Belçika temsilcisi Knack karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Knack oldu.

Başkent ekibi, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.

130 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sokolov, Sliwka, Hofer, Arda Bostan)

Knack: Coolman, Espeland, Dermaux, Van Elsen, Siksna, D'Hulst (Deroey, Van Hoyweghen, Desmet, Angillis)

Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

Süre: 130 dakika (27, 31, 29, 27, 16)

Eshspor Haberleri