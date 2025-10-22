Galatasaray, Sopron Basket'i farklı geçti

- Galatasaray, EuroLeague B Grubu üçüncü hafta maçında Sopron Basket'i 83-64 yendi.
- Bu galibiyetle Galatasaray, gruptaki üçüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.
- Sopron Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.
EuroLeague B Grubu üçüncü hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımı ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Arena Sopron'da oynanan müsabakada kazanan 83-64'lük skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Sopron Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Arena Sopron
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Nermin Hodzic (Almanya), Esperanza Mendoza (İspanya)
Sopron Basket: Muhl, Sinka-Palinkas 2, Friskovec 11, Wallack 2, Brooks 12, Laczko 8, Papp 12, Jevtovic 8, Sitku 5, Borondy 4
Galatasaray: Smalls 12, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 21, Kuier 9, Williams 4, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Sude Yılmaz
1. Periyot: 13-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 49-65