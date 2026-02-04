Galatasaray, Spar Girona'yı yıktı

- Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Spar Girona'yı 67-57 mağlup etti.
- Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, E grubunu lider tamamlayarak Altılı Final ve yarı final play-in hakkı kazandı.
- Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray'da Kuier ve Juhasz etkili performans sergiledi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında temsilcimiz Galatasaray ile İspanya'nın Spar Girona ekibi karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 67-57'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
E grubunu ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Rainis Varv (Estonya)
Galatasaray: Smalls 8, Oblak 6, Juhasz 16, Johannes 3, Kuier 16, Williams , Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 10, Zeynep Gül 2, Elif Bayram 6
Spar Girona: Jocyte 10, Quevedo 6, Canella 2, Coulibaly 5, Bibby 10, Holm 4, Guerrero 8, Mendes 4, Carter 8, Lopez
1. Periyot: 16-10
Devre: 40-23
3. Periyot: 60-36