Galatasaray, Tango Bourges Basket'e şans tanımadı

- Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda Tango Bourges Basket'i 82-72 yendi.
- Bu galibiyetle Galatasaray, Altılı Final'e yükselmeyi garantiledi.
- Marine Johannes ve Awak Kuier, galibiyette önemli rol oynadı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 5. maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Galatasaray, ikinci tur maçlarının bitmesine 1 hafta kala Altılı Final'i garantiledi.
GALATASARAY GALİP GELDİ
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 20 sayılık (48-28) avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 67-53 üstün gitti.
Karşılaşmanın son çeyreğinde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, maçı da 82-72 kazandı.
EN SKORER İSİM JOHANNES OLDU
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı. Tango Bourges Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.
Galatasaray'da Marine Johannes'in 22, Awak Kuier'in 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Fransız ekibinde ise Kariata Diaby ve Tima Pouye'nin 15'er sayısı galibiyete yetmedi.