Galatasaray Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da finale çıktı

AA & Ensonhaber
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray, finalde yarın Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış